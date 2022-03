Le ragazze della Bacigalupo Vasto Marina chiudono con un bel successo

Con un bel successo esterno si conclude il campionato della squadra femminile della Bacigalupo Vasto Marina.

La squadra allenata da Nello Mazzatenta si impone con il punteggio di 3-1 sul campo del Women L’Aquila Soccer, un successo che dà continuità alla larga affermazione che era stata conquistata la settimana prima contro l’Olimpia.

A firmare le reti sono state Angelica Di Ninni, Alice Moretta e Michela Di Tullio. La vittoria permette alla Bacigalupo Vasto Marina di “consolidare la sesta posizione in classifica, per un bilancio – sottolineano dalla società – che alla fine è indubbiamente positivo in un campionato ostico e complicato come quello di Eccellenza femminile.

Complimenti a tutte le ragazze e allo staff per l’ottima stagione disputata!“

A chiudere il torneo con la conquista del primo posto è stata la Cantera Adriatica Pescara che ha preceduto L’Aquila 1927 e Tollese.

da vasport.it

Foto da asdbacigalupovastomarina.it