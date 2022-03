Vastese a mani vuote, il Tolentino Ã¨ 'corsaro' all'Aragona

Sconfitta casalinga per la Vastese. I biancorossi di D’Adderio restano a mani vuote contro il Tolentino che passa all’Aragona con un gol per tempo, a firma di Padovani e, nel finale con l’autogol di Allegra.

La partita. Privo degli squalificati Agnello e Diallo, mister D’Adderio sceglie Di Filippo avanzato dalla difesa a centrocampo e Tancredi sulla corsia sinistra arrestrata. Rispetto alla gara giocata a Chieti cambia il terzetto offensivo con Ficara e Alessandro titolari assieme al riconfermato Stivaletta.

Prime battute di studio, poi, al 14′, l’episodio che segna il primo tempo: punizione da posizione decentrata di Severini, Di Rienzo respinge, poi batti e ribatti nell’area piccola e zampata vincente di Padovani per il vantaggio marchigiano.

A seguire partita con ritmi non troppo intensi, Vastese poco efficace in fase di proposizione e avversari compatti, determinati e pronti a pungere in ripartenza. Alessandro, al 35′, è protagonista di un bello spunto in area ma viene chiuso al momento di battere a rete. Al 43′, su traversone di Ceccacci, finisce alto il colpo di testa in area di capitan Di Filippo.

Nella ripresa tanta pressione, ma poca concretezza da parte dei padroni di casa. La squadra di Mosconi, attenta, arcigna e con una partita ‘maschia’ e combattiva, riesce a chiudere ogni varco ed anche a raddoppiare a poco dalla fine, con l’autogol di Allegra su azione di Severini.

Finisce 0-2.

Vastese-Tolentino 0-2

Rete: 14′ Padovani, 47′ st Allegra (autogol)

Vastese: Di Rienzo, Ceccacci, Tancredi, Di Filippo, Altobelli, Allegra, Scafetta, Sansone, Alessandro, Stivaletta, Pierpaoli. A disp. Di Feo, Marianelli, Lenoci, Corticchia, Monza, Di Bello, Ficara, Pastore, Alonzi. All. D’Adderio

Tolentino: Bucosse, Salvatelli, Severini, Bonacchi, Miccoli, Nonni, Stefoni, Bartoli, Padovani, Zammarchi, Capezzani. A disp. Marricchi, Ceresani, Tartarelli, Mengani, Fofana, Lattanzi, Strano, Cicconetti, Prosperi. All. Mosconi

Arbitro: Dini di Città di Castello (Piomboni di Città di Castello e Passaro di Salerno)

da vasport.it