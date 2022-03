Riaprirà al pubblico per il prossimo campionato lo Stadio Aragona

La stagione sportiva 2021/2022 andrà in archivio senza pubblico all’Aragona: la riapertura dell’impianto sportivo di via San Michele con presenza di tifosi e sportivi avverrà non prima dell’inizio del prossimo campionato: è quanto sottolineato nel pomeriggio, nel corso della conferenza stampa convocata nella Sala consiliare ‘Giuseppe Vennitti’ del Comune di Vasto, presenti, tra gli altri, il sindaco Francesco Menna e l’assessore allo Sport Carlo Della Penna, assieme ai dirigenti della Vastese Calcio Luigi Salvatorelli (vice presidente e presidente del settore giovanile) e Andrea Masciangelo (direttore generale) ed all’architetto Enzo Di Pasquale, consulente del club biancorosso e progettista dei lavori che si andranno a realizzare per chiudere definitivamente la questione piena agibilità e sicurezza dello stadio.

In apertura di incontro Menna ha ricordato il sostegno economico annualmente assicurato alla Vastese per la gestione ordinaria ricostruendo le vicende che l’hanno portato ad emettere l’ordinanza di metà novembre scorso che impedisce l’ingresso al pubblico costringendo la Vastese a disputare a porte chiuse le sue gare casalinghe. Le misure di sicurezza inasprite per effetto delle linee guida nazionali Covid e le verifiche della Commissione di Vigilanza hanno portato all’individuazione di una serie di punti critici da risolvere per riavere il nullaosta alla riapertura. Alcuni degli impegni messi nero su bianco sono stati ottemperati dalla Vastese, restano quelli a carico del Comune che si andranno a realizzare grazie al contributo di 200.000 euro assicurato dalla Regione Abruzzo. “Lo stadio sarà risistemato e avremo un impianto che sarà un fiore all’occhiello nel territorio non solo nostro, ma dell’intero Abruzzo – ha detto il sindaco -. Mettiamo la palla al centro – ha poi aggiunto utilizzando un gergo calcistico – e facciamo squadra per avere uno stadio con le carte in regola e sicuro. Il problema non si risolveva con una riapertura parziale, siamo concentrati sulla riapertura totale“.

Sulla lettera della dirigenza in merito al disimpegno in vista della prossima stagione, il primo cittadino, riconoscendo gli impegni ed i sacrifici portati avanti, auspica un ripensamento, proseguendo l’esperienza anche potendo contare su uno stadio praticamente rimesso a nuovo.

Sulla richiesta, poi, per la firma di un’ordinanza in deroga per permettere il rientro del pubblico, Menna ha detto di non poter andare contro le prescrizioni e le criticità che sono state rilevate dalla Commissione di Vigilanza. “Sarebbe inefficace“.

Salvatorelli e Masciangelo, da parte loro, hanno evidenziato le difficoltà attuali e posto soprattutto l’accento sul percorso della società negli ultimi anni. “Abbiamo lavorato da subito per avere un progetto serio e credibile – ha rimarcato Salvatorelli – e adesso lo abbiamo. Avremo uno stadio da quasi 5.000 posti ed in piene condizioni di sicurezza“. Per Masciangelo all’attuale dirigenza, in particolare a Franco Bolami e a Pietro Scafetta ed allo stesso Salvatorelli, va riconosciuta la passione, l’entusiasmo e la voglia di poter riabbracciare al più presto il proprio pubblico. “Lavorare per la riapertura dello Stadio, fare bene con la squadra e tenere viva l’attenzione dei tifosi sono i nostri intenti“.

L’assessore Della Penna: “Dispiace a tutti, a me soprattutto che conosco bene l’ambiente, non vedere i tifosi e gli sportivi allo stadio e vivere le grandi emozioni legate al calcio. Ma l’Aragona deve essere un luogo sicuro ed è l’obiettivo per il quale stiamo operando: avere uno stadio sicuro ed anche bello. Spero che i vertici della società – ha concluso – facciano un passo indietro rispetto all’annunciato disimpegno”.

L’architetto Di Pasquale, infine, ha evidenziato gli interventi da realizzare, dalla risistemazione degli impianti alle torri-faro, dagli ingressi e uscite ai servizi igienici, fino ad arrivare ai vari certificati di sicurezza da ottenere. “Ce la metteremo tutta per avere lo stadio pronto entro l’inizio della prossima stagione“.

