Calcio e formazione giovanile, a Vasto il Valencia Camp

C’è Vasto tra le sedi nazionali del prestigioso ‘Valencia Camp‘, in programma al Nuovo Polo San Gabriele dal 10 al 15 luglio prossimi, aperto alla partecipazione di ragazzi/e della fascia d’età 8-16 anni.

Nel pomeriggio, incontro informativo per presentare le opportunità di un’iniziativa di calcio giovanile sì, ma anche di apprendimento e formazione. Tra i presenti Giulio Longo, direttore del Valencia Soccer School Italia, i tecnici Adelmo Ramunno, Marcello Corazzini e Gianluigi Colonna e, per un saluto, il sindaco della città Francesco Menna. Ad introdurre gli interventi è stato Michele Cappa, editore di Vasport.it, ‘media partner‘ dell’evento che ha ricordato le precedenti tappe di successo in Abruzzo svoltesi a Roccaraso.

Il primo cittadino, ringraziando gli organizzatori per questo importante appuntamento, ha parlato del Camp come di una sorta di “Erasmus sportivo” sottolineando anche gli aspetti didattici e di approfondimento culturale possibili. “Vi ringrazio a nome della città per questa bella opportunità – ha detto aprendo alla massima collaborazione -. Viva lo sport, viva il Valencia e viva la nostra città”. Tra i partecipanti diversi rappresentanti di realtà calcistiche giovanili locali ed è loro che si sono rivolti i responsabili del Valencia Camp. Longo, prima di illustrare alcune clip video nelle quali espresso lo spirito che accompagna l’organizzazione, ha rimarcato: “Sono felice di portare questa esperienza qui a Vasto. Avremmo dovuto farlo nell’estate del 2020, ma le vicende legate al Covid ce lo hanno impedito. Questa però è la volta buona. Un appuntamento che sarà per noi un punto di riferimento per tutta la costa abruzzese. Organizziamo Camp – ha aggiunto – in 29 città di tutta Italia e quando lo facciamo in Abruzzo siamo felicissimi perché siamo sempre nelle migliori condizioni, ambientali e umane soprattutto, per poter lavorare. Dal 10 al 15 luglio, ne sono convinto, sarà una bella esperienza e sarà fondamentale collaborare con le società del territorio per la migliore riuscita”.

Le sessioni di allenamento – è stato poi evidenziato – verranno condotte da tecnici di assoluto valore e ci saranno allenatori spagnoli che arriveranno direttamente dalla “Ciutat Esportiva” del blasonato club iberico.

“Sono abruzzese, di Sulmona, e per me è sempre un’emozione quando si organizzano eventi nella mia terra – ha detto, da parte sua, Adelmo Ramunno –. Il Valencia è club di formazione di eccellenza a livello europeo ed è certamente importante quel che viene proposto e avviene in campo, ma soprattutto fuori, perché è importante l’aspetto dell’atleta ma e soprattutto quello della persona e vogliamo aiutare i ragazzi nella loro crescita. Il Valencia ha un’identità precisa che cercheremo di trasmettere, a livello individuale e collettivo”.

Marcello Corazzini ha posto l’accento sulle specifiche metodologie del club e sulle positive ricadute che può avere nelle realtà del territorio: “Il nostro obiettivo è far conoscere il modo in cui si allena e quello che è il mondo Valencia”.

Gianluigi Colonna si è soffermato sui modi di organizzazione delle giornate del Camp: “Ci saranno due sedute giornaliere ed anche lezioni di spagnolo legate al calcio in modo particolare. Il nostro motto è: ‘L’importante è partecipare e fare le cose per bene‘. Siamo sicuri che sarà una bella esperienza”.

Le iscrizioni, che saranno a numero chiuso, daranno la possibilità a 45 ragazzi di partecipare a questa esperienza meravigliosa. A fine Camp, ha infine ricordato il direttore Longo, verrà premiato un ragazzo che a settembre si aggregherà, insieme ad altri coetanei, al gruppo che raggiungerà Valencia per una tre giorni di allenamenti presso il centro tecnico sportivo della società culminando in una sfida con i pari età spagnoli. ”Un’esperienza di vita bellissima e importante anche come scuola calcio”.

Per info e iscrizioni: Gianluigi Colonna cell 340-6866968 mail g.colonna@valenciacfacademyitaly.com