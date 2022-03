A Vasto il camp estivo del Valencia

Si svolgerà a Vasto, presso il Centro Sportivo San Gabriele, dal 10 al 15 luglio prossimi il Camp Estivo del Valencia rivolto ai ragazzi di età compresa tra 8 e 16 anni.

Le sessioni di allenamento verranno tenute da tecnici di assoluto valore, sarà inoltre garantita la presenza di allenatori spagnoli che arriveranno direttamente dalla “Ciutat Esportiva” del club iberico.

Tutti i dettagli verranno illustrati lunedì 21 marzo, alle ore 18.00, nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso lo stesso centro che ospiterà l’evento. Parteciperà anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna per un saluto ai presenti.

L'invito è rivolto anche alle scuole calcio del territorio visto che è intenzione del Valencia Soccer School coinvolgerle nell'organizzazione dell'evento. Saranno presenti alcuni dei tecnici che faranno parte dello staff oltre al direttore del Valencia Soccer School Italia, il Dott. Giulio Longo che si è così espresso: “Sono molto felice di questo camp che finalmente siamo riusciti a portare a Vasto. Avremmo dovuto farlo nell’estate del 2020 ma purtroppo le vicende legate al Covid19 ci hanno impedito di organizzarlo. Questa però è la volta buona. Un appuntamento che sarà per noi un punto di riferimento per tutta la costa abruzzese. Il 21 marzo illustreremo tutti i dettagli del Camp e ovviamente l’invito è rivolto non solo alla stampa ma anche alle società sportive di calcio giovanile del territorio che ci piacerebbe coinvolgere”.

Le iscrizioni, a numero chiuso, daranno la possibilità solo a quarantacinque ragazzi di partecipare a questa esperienza meravigliosa. Inoltre a fine Camp sarà scelto, in base ad alcuni parametri, un ragazzo che si aggregherà, insieme ad altri coetanei, a settembre quando raggiungeranno Valencia per una tre giorni di allenamenti presso il centro tecnico sportivo della società valenziana e culminerà con la sfida contro i pari età .