Tennis FIT TPRA, proficua collaborazione tra i Circoli di Vasto e Cupello

Si è concluso domenica scorsa 13 marzo il Torneo di Tennis FIT TPRA organizzato dal Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” svoltosi sui campi del Circolo Tennis Cupello, che ha ospitato la manifestazione.

Il torneo fa parte di un circuito a tappe, riservato ai tennisti amatoriali.

La tappa vastese è stata organizzata grazie alla collaborazione tra il Circolo di Vasto e quello di Cupello, che ha messo a disposizione i campi ed è durato 3 giorni.

Nella gara di singolare maschile ha vinto Antonio Altieri di Vasto. Nel doppio maschile si sono imposti Cristian Di Nardo di San Salvo con Antonio Vecchio di Termoli. Infine nel doppio misto si sono imposti Denise Lusi di Atessa in coppia con Cristian Di Nardo.

In una nota il sodalizio vastese ringrazia per la collaborazione il presidente e lo staff del Circolo Tennis Cupello per l’accoglienza e l’ospitalità. Il presidente del Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” Gabriele D’Ugo si congratula con i vincitori e gli organizzatori Bruno Baccalà e Cristian Di Nardo, rispettivamente segretario e direttore sportivo del team vastese.