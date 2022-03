“ConchigliAMOci’, trekking urbano, fitness e tai chi per le vie del centro di Vasto

Si chiama “ConchigliAMOci” l’incontro di trekking urbano tra le vie del centro di Vasto, con momenti di soft fitness e tai dhi che verrà proposto da ‘La Conchiglia‘, ente del terzo settore che darà il via, domenica 20 marzo, alle attività all’aria aperta, sportive e di benessere fisico e a 360gradi, per tutti e per tutte le età.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30, al parcheggio di piazza Marconi (Madonnina della VVilla comunale), con registrazione dei partecipanti, partenza alle 10 e conclusione prevista alle 11.30.

“Percorreremo le vie del centro – spiega Mariella Alessandrini, presidente del sodalizio – e intervalleremo il cammino con momenti di soft fitness e tai chi, curati dai nostri volontari, già professionisti delle discipline: la prof.ssa Gianpaola Bellafronte per la ginnastica dolce (GB Fitness); Giulio Petrucci, istruttore di tai chi (NEI DAN); Stefano Suriani, Istruttore SINW, SICS e Trekking Csen (Cammini&Benessere-InItinere). Festeggiamo così, la primavera con un evento aperto a tutti e tutti sono invitati. Ai fini organizzativi è obbligatorio prenotarsi al 351-7700905, e chi parteciperà dovrà indossare abbigliamento e calzature sportive. Ovviamente – conclude – la partecipazione all’evento sottintende di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività fisica non agonistica e di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi all’attività, sollevando La Conchiglia da ogni responsabilità di sorta. L’evento verrà svolto nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19″.