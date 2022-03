Chieti-Vastese a reti bianche all'Angelini

Termina a reti bianche la sfida Chieti-Vastese giocata allo Stadio Angelini.

Buona la prova dei biancorossi di mister D'Adderio, pericolosi in diverse circostanze e sfortunati, nel finale del primo tempo, con un palo di Pierpaoli. Stesso risultato della gara di andata, per un derby sempre sentito.

Gremito lo stadio teatino per via dell'inizio dei festeggiamenti del club neroverde per il suo Centenario.

Chieti-Vastese 0-0

Chieti: Fusco, Di Renzo, Puglielli (20′ st Coulibaly), Mele, Bassini, Di Pietrantonio, Di Mino, Mariani (31′ st Verna), Fabrizi, Ventola, Orlando (30′ st El Ouazni). A disp. Salute, Chiacchia, Susi, Siracusa, D’Innocenzo, Gai. All. Lucarelli

Vastese: Di Rienzo, Ceccacci, Diallo, Di Filippo, Altobelli, Sansone, Lenoci (17′ st Alessandro), Agnello, Scafetta (25′ st Ficara), Stivaletta (25′ st Alonzi), Pierpaoli (47′ st Monza). A disp. Di Feo, Tancredi, Allegra, Marianelli, Di Bello. All. D’Adderio

Arbitro: Leotta di Acireale (Campanella di Agrigento e Testai di Catania)

Note: espulso Orlando (per proteste, dalla panchina); ammoniti Mele, Mariani, Di Pietrantonio (C), Agnello, Scafetta (V). Recuperi: 0′ e 4′.