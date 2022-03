A Chieti non potranno andare, i tifosi biancorossi caricano la Vastese

All’Angelini non potranno esserci – trasferta impossibile in quanto chiuso al pubblico il settore ospiti dello stadio e biglietti impossibili da vendere a chi risiede a Vasto, San Salvo, Cupello e Casalbordino – ma i tifosi biancorossi non hanno voluto far mancare il loro calore e sostegno alla squadra in vista dell’importante partita di domenica in trasferta con il Chieti.

Cori, fumogeni e caloroso incitamento alla squadra, che era radunata a cena nel locale del presidente Bolami alla Marina.

Un bel segnale di attaccamento e vicinanza, in un’altra stagione complicata e difficile, per tante ragioni. Ai giocatori chiesta la massima determinazione: i tifosi, distanza a parte, si aspettano una prova a testa alta e senza timori, nell’intento di riportare a casa il risultato più ambito. Da Di Filippo e compagni il sincero ringraziamento ai supporter presenti, nella piena consapevolezza di quanto questa partita pesi nell’ambiente.