Sport da combattimento per le donne, lezione gratuita dell'Officina 84 Muay Thai

Si terrà venerdì 11 marzo dalle 19 alle 20 presso la palestra comunale di Monteodorisio la lezione gratuita di sport da combattimento per le donne, tenuta dall’insegnante Ivan Siviero a cura della Asd Officina 84 Muay Thai con l’intervento del sindaco di Monteodorisio Catia Di Stefano e del presidente del Comitato regionale Opes Abruzzo Terenzio Rucci.

Un’opportunità di incontro per provare le tecniche di difesa personale in un momento storico in cui i reati verso le donne sembrano esser aumentati.

Per prenotazioni contattare Mariangela Frani al numero 347-1375942