Rivince la Vasto Basket

Vittoria importante per la Ge.Vi. Vasto: i biancorossi superano il Nuovo Basket Aquilano al PalaBCC e incamerano due punti preziosi per la lotta che continua in ottica alta classifica.

Gara ben approcciata e affrontata con il giusto piglio dai padroni di casa (in grande evidenza, in particolare, Giorgio Peluso), al cospetto di un avversario, guidato da Simone Stirpe, attrezzato e determinato.

La squadra di coach Sandro Di Salvatore ha comandato nel punteggio praticamente dall’inizio (25-21, 51-42 e 70-51 i parziali) rischiando qualcosa nell’ultima fase del match ma riuscendo comunque a condurre in porto il successo con il finale di 92-85.

Vasto Basket: Flocco, Marino 13, Di Tizio 9, Ierbs, Iezzi, Murolo 17, Rupil, Raupys 23, Peluso 28, Mirone, Scafetta. Coach: Di Salvatore

Nuovo Basket Aquilano: Aristotile 1, Santomaggi 3, Oriente 6, Nardecchia M 3, Nardecchia N 6, Alessandri 8, Cardarelli 4, Antonini 13, Tuccella, Cecchi 17, Klevinskas 7, Belmaggio 17. Coach: Stirpe

Arbitri: Di Luzio di Pescara e Candeloro di Chieti

da vasport.it