'Gemma' di Alessandro nel finale, la Vastese batte il Notaresco

Un gran gol di Alessandro, realizzato al 44' del secondo tempo, regala 3 punti d'oro alla Vastese nella sfida casalinga giocata all'Aragona, ancora una volta a porte chiuse, contro il SN Notaresco.

Rete nel finale che decide una sfida ben giocata dai biancorossi di mister Fulvio D'Adderio che scavlacano in classifica proprio l'avversario odierno di mister Massimo Epifani.

Gara intensa e combattuta, un legno per parte (Pampano per gli ospiti e Ficara per i padroni di casa), alla fine il successo è legittimo, conquistato dalla squadra che ci ha creduto di più.