Ripartenza biancorossa, la Vasto Basket vince a Campli

Contro il fanalino di coda Pallacanestro Farnese Campli, in trasferta al PalaBorgognoni, arriva la vittoria con il punteggio di 87-56 per la Ge.Vi. Vasto Basket.

I due punti, a maggior ragione dopo la sconfitta infrasettimanale dolorosa e non ancora del tutto digerita contro la Teate Basket Chieti, non erano da fallire e così è stato: buona la condotta di gara dei biancorossi di coach Sandro Di Salvatore, nonostante le difficoltà per le limitate rotazioni a causa di infortuni e acciacchi vari nel gruppo, e risultato, di fatto, mai in discussione con i parziali di 13-21, 27-45 e 38-67 sempre a favore prima della sirena finale.

Domenica prossima per Ierbs e compagni un test ben più probante, sul parquet amico del PalaBCC, contro il Nuovo Basket Aquilano.