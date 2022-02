Nazionale Dilettanti Under 15: convocato Andrea Tracchia

Sembrano non finire mai le belle notizie in casa Bacigalupo Vasto Marina: Andrea Tracchia, classe 2007, uno dei punti di forza del settore giovanile del club, giocatore che può essere impiegato sia in difesa che a centrocampo, è stato convocato per la Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15.

Il raduno territoriale dell’Area Centro è previsto per martedì 1° marzo alle ore 12.30 a Roma, presso il Centro Sportivo “Torre Angela”.

Andrea Tracchia è stato convocato dall’allenatore della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15, Roberto Chiti, in collaborazione con i Referenti Tecnici delle regioni Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Lazio e Abruzzo.

“Un’ulteriore grande soddisfazione per la Bacigalupo Vasto Marina e per Andrea, un ragazzo di prospettiva che negli ultimi anni con tanti sacrifici si è guadagnato con pieno merito la prestigiosa convocazione. Forza Andrea, siamo tutti con te!“, si legge in una nota del sodalizio.

Gli altri giocatori abruzzesi selezionati: Mattia Costantini (Giulianova), Matteo Di Pardo (Pineto), Emanuele Neri (Avezzano) e Simone Salerno (Virtus Lanciano), tutti classe 2007.