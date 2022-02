Bacigalupo Vasto Marina alle fasi finali giovanili regionali con 3 squadre su 3

La Bacigalupo Vasto Marina è finora l’unica società in tutta la regione Abruzzo ad aver raggiunto la qualificazione alle fasi finali con le tre categorie del settore giovanile (Juniores Under 19, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15).

“Un risultato di cui siamo orgogliosi – commenta la dirigenza del club – e che soltanto l’Avezzano, ancora in lotta nella Juniores, potrebbe eguagliare. C’è tanta soddisfazione per lo splendido percorso di crescita compiuto dai ragazzi e dallo staff tecnico di tutte le categorie, un percorso che è stato reso possibile grazie ai tanti sacrifici e alla passione, elementi indispensabili non solo nello sport, ma anche nella vita. Le fasi finali partiranno dalla metà di marzo e vedranno al via le migliori 12 formazioni abruzzesi: la Bacigalupo Vasto Marina sarà quindi in corsa per il titolo sia nella juniores, sia negli allievi, sia nei giovanissimi. Complimenti a tutti!“.

Il percorso dei vari gruppi.

Juniores Regionale (allenatore Michele Antonino): 30 punti in 13 giornate, qualificazione raggiunta con tre turni di anticipo

Allievi Regionali (allenatore Massimo Baiocco): 35 punti in 15 giornate, qualificazione raggiunta con quattro turni di anticipo

Giovanissimi regionali (allenatore Piero Brognoli): 36 punti in 16 giornate, qualificazione raggiunta con due turni di anticipo.