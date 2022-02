Vasto Basket a mani vuote: la Teate Chieti vince al PalaBCC

Risultato a sorpresa nel match di recupero di Serie C Gold valido per la prima di ritorno: la Ge.Vi. Vasto Basket, che con una vittoria si sarebbe posizionata solitaria al secondo posto in classifica, è sconfitta sul parquet amico del PalaBCC dalla Teate Basket Chieti guidata in panchina dall’ex Claudio Capone.

Finale 66-70 a favore degli ospiti, con la direzione arbitrale nel ‘mirino’ dei padroni di casa.

Prima dell’inizio della sfida omaggio del club biancorosso a Claudio Capone: il presidente Giancarlo Spadaccini gli consegna una canotta personalizzata numero 8 e due serie di rassegna stampa, curate dal dirigente Francesco Tomassoni delle stagioni nelle quali il forte giocatore è stato protagonista con l’allora Biofox (2008-2009 e 2009-2010).

Poi la palla a due: che non sarebbe stata facile lo si è capito dall’inizio, Teate ben organizzata e pungente, squadra di coach Di Salvatore a pagare dazio anche per le limitate rotazioni (nel gruppo ma mai a disposizione Mirone e Rupil, entrambi alle prese con problemi fisici).

Grande equilibrio nei punteggi e parità all’inizio degli ultimi 10 minuti. A 4 minuti dalla fine episodio chiave: Raupyz, autore di una scorrettezza a giudizio del duo arbitrale, viene espulso, Ierbs e compagni sono molto nervosi e sprecano pure la possibilità di riagganciare e superare i teatini il cui vantaggio non è mai troppo confortante.

Alla fine viene espulso anche Murolo e la Teate può festeggiare il prestigioso successo.

Vasto Basket-Teate Chieti 66-70 (19-21, 34-37, 56-56)

Vasto: Flocco, Marino 8, Di Tizio 6, Ierbs, Iezzi, Murolo 8, Rupil, Raupys 23, Peluso 21, Mirone. Coach Di Salvatore

Chieti: Bartolucci, Ippolito 23, Dabetic 10, Pichierri 5, Gelormini, Caggiano 7, Laurentiis 14, Cocciaretto 9, Febbo 2, Gianni. Coach: Capone

Arbitri: Martini e Di Lello di Roseto degli Abruzzi