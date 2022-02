Vastese, stop alla striscia positiva: il Matese vince all'Aragona

Si ferma a nove partite la serie utile della Vastese.

Il Matese, autentia 'bestia nera' dei biancorossi (quattro partite e altrettanti successi), s'impone 3-1 all'Aragona ribaltando nel finale una partita che i padroni di casa avevano condotto in vantaggio per 80 minuti.

La successione dei gol: Alessandro a segno per la squadra di D'Adderio al 35' del primo tempo, poi doppietta di Galesio al 36' ed al 45' della ripresa (la seconda rete su rigore) e firma di Napoletano in pieno recupero, al 49'.

Prima dell'inizio della partita è stato ricordato Piero Americo, il collaboratore del club e tuttofare all'Aragona, scomparso improvvisamente all'età di 55 anni ad inizio settimana.