‘Rosso Passione’, la Vasto Basket chiama a raccolta tifosi e sportivi

Il Consiglio direttivo della Vasto Basket lancia una speciale promozione in vista della partita di domenica 20 febbraio al PalaBCC, contro la Magic Chieti, sfida di cartello nel Campionato di C Gold.

“‘Rosso Passione‘ – si legge in una nota – è destinata a tutti i genitori dei nostri tesserati! Muniti di un indumento di colore rosso, coloreremo insieme gli spalti del PalaBCC. Inoltre, come anticipavamo, per tutti i genitori dei nostri tesserati che accompagneranno i propri figli, il biglietto d’ingresso è ridotto a 3 euro.

La Generazione Vincente Vasto Basket, da domenica, inizierà il periodo cruciale della stagione e il PalaBCC dovrà essere, nei limiti del consentito, l’uomo in più!

I nostri ragazzi hanno bisogno di voi. Domenica sera non prendete impegni. Abbiamo un obiettivo da raggiungere… insieme!“