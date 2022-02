Stadio Aragona ancora chiuso al pubblico

"Sabato mattina la dirigenza biancorossa terrà una conferenza stampa nella quale si tratterà la questione Stadio. Non è stato possibile, almeno per il momento, ottenere la riapertura al pubblico dell’Aragona. I presidenti Bolami e Scafetta e il vice Salvatorelli faranno il punto della situazione”.

Con questo comunicato la Vastese Calcio rende nota l’impossibilità di riavere, a breve, il pubblico amico sugli spalti dell’impianto sportivo di via San Michele. La prossima sfida di campionato dei biancorossi di D’Adderio, in calendario domenica 20 febbraio contro il Matese, verrà giocata ancora una volta a porte chiuse.

La successiva all’Aragona, per Di Filippo e compagni, dopo la gara in trasferta da giocare a Castelfidardo, è programmata domenica 6 marzo per la sfida con il SN Notaresco.