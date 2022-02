Crescono i giovani del vivaio, con presenze e anche gol: soddisfazione in casa Bacigalupo Vasto Marina

Presenze costanti ed anche gol in prima squadra, come quello di domenica scorsa a firma di Francesco Larivera che al 92° ha regalato i 3 punti nella partita giocata tra le mura amiche del ‘Padre Fulgenzio Fantini‘, contro il Lanciano.

La Bacigalupo Vasto Marina si coccola i suoi giovani, prodotti del florido vivaio del club.

“Per una società – si legge in una nota – non c’è soddisfazione più grande di veder crescere questi ragazzi: sono arrivati nella nostra scuola calcio da bambini, hanno fatto tutta la trafila del settore giovanile (dai piccoli amici agli allievi) indossando sempre la nostra maglia, ora giocano in prima squadra e tutti e tre hanno già segnato i primi gol in Eccellenza. Sono i ragazzi della Bacigalupo Vasto Marina, sono i nostri ragazzi! Emozioni indimenticabili!

Francesco Larivera, classe 2005

Davide Santone, classe 2004

Andrea Santone, classe 2003″.

Francesco Larivera è andato a segno in casa contro il Sambuceto (sconfitta 2-1) e ieri contro il Lanciano (vittoria 1-0), Davide Santone a segno in trasferta con il Pontevomano (sconfitta 4-1) e Andrea Santone a segno in trasferta ad Alba Adriatica (vittoria con il punteggio di 2-0).