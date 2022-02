Circolo Tennis Vasto, nuovi traguardi per i giovani portacolori del club 'Boselli'

I giovani atleti del Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” raggiungono nuovi traguardi in termini di classifiche nazionali.

Infatti, in seguito all’ultimo aggiornamento delle graduatorie nazionali di tennis del 01/02/2022, Alessandro Scalzo (13 anni) sale da 3.4 fino a 3.2 mentre Luca La Palombara (12 anni) sale da 3.5 fino a 3.3 ottenendo entrambi la miglior classifica mai ottenuta da un atleta del club da diversi anni a questa parte. A loro si aggiunge anche Michele Prisciantelli (16 anni) che sale fino alla classifica 2.8 da 3.2 e che, seppur trasferito dal 1° gennaio al Circolo Tennis Pescara, è pur sempre un ragazzo vastese nato e cresciuto tennisticamente nel CT Vasto “Antonio Boselli” dove si è allenato fino a poco tempo fa. A loro vanno i complimenti della maestra Marianna Perpetua che li allena, del Direttivo e dei soci del club, e specialmente del presidente Gabriele D’Ugo, con l’augurio di ottenere sempre migliori risultati personali e sportivi.

A questo proposito la programmazione dei 2 ragazzi vastesi (Scalzo e La Palombara) li vedrà impegnati quest’anno 2022 non solo nei tornei nazionali e nei campionati di categoria in Italia, ma anche e soprattutto in tornei internazionali under 14 all’estero: sono previste e sono in fase di organizzazione trasferte in Croazia e Albania (in primavera), Ungheria, Francia e Spagna (in estate) senza però ovviamente tralasciare gli impegni scolastici e lo studio.

Da segnalare che, proprio lo scorso mese di dicembre, c’è stato l’esordio di Luca La Palombara in un torneo internazionale Tennis Europe ITF a Bari dove si è spinto fino ai quarti di finale, partendo dalle qualificazioni e vincendo ben 4 partite e perdendone una sola.

Per quanto riguarda gli altri soci agonisti queste sono le variazioni registrate: Antonio Dorindo Gabriele sale da 4.1 a 3.5; Cristian Di Nardo rimane 4.2; Antonio Gaspare Portafoglio scende da 4.2 a 4.3; Emanuele Grassi scende da 4.4 a 4.5; Antonio Altieri si conferma 4.5.