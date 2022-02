Verifiche ed interventi all'Aragona: obiettivo la riapertura al pubblico

Allo Stadio Aragona di Vasto verifiche ed interventi in atto per realizzare le varie operazioni utili ad ottenere il ‘via libera’ al ritorno del pubblico sugli spalti, dopo il provvedimento di chiusura disposto nei mesi scorsi.

Interventi, indicati dalla competente Commissione di Vigilanza, che per i punti in carico alla società si sta portando avanti con impegno e determinazione. “La ditta MediaEdil di Vasto – si legge in una nota diramata dalla Vastese Calcio -, presente sul posto quotidianamente, insieme alla Te.Ma.Co., si sta occupando degli aspetti che sono relativi in modo particolare alla conferma della staticità dei settori con posti a sedere, con relativa progettazione a cura dell’architetto Vincenzo Di Pasquale.

La società biancorossa, con l’appoggio dell’amministrazione comunale, confida – con gli iniziali riscontri positivi di quanto fin qui realizzato – in una possibile riapertura dello stadio al pubblico, pure in misura parziale, nell’obiettivo di dare soddisfazione alle legittime aspettative dei tifosi biancorossi e degli sportivi in genere“.