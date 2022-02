Vasto Basket, gara sofferta ma vincente: battuto il Termoli al PalaBCC

E' stata una gara intensa e combattuta quella andata in scena al PalaBCC tra Ge.Vi. Vasto e Air Basket Termoli.

A vincere sono stati i biancorossi di coach Sandro Di Salvatore, non senza sofferenza. Il ‘derby dell’Adriatico‘ sul parquet di via dei Conti Ricci è stato in bilico fino all’ultimo.

Bene i padroni di casa nella prima parte, decisamente meglio i molisani dell’ex Mike Del Vecchio e con in campo un altro ex, Silvio Marinaro, a seguire, specie nel terzo quarto, quello nel quale sono riusciti a ricucire il divario ed a portarsi anche avanti. Poi, negli ultimi 10 minuti, è riemerso il valore del team di casa, con i canestri utili ad inanellare l’ottavo successo stagionale.

Vasto Basket-Termoli 73-67 (23-18, 45-39, 52-53)

Vasto Basket: Flocco, Marino 1, Di Tizio 6, Di Rosso, Ierbs, Murolo 19, Rupil 17, Raupys 16, Peluso 2, Mirone 12. Coach: Di Salvatore

Termoli: Marinaro 4, Del Grande, Marcone 11, Palumbo, Hulsen 2, Fredes 4, Zacchigna 3, Suriano 13, Luzza 18, Bantsevich 12. Coach: Del Vecchio

Arbitri: Pisetta e Di Lello di Pescara