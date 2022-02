Sfida Vasto-Termoli: torna il 'derby dell'Adriatico' al PalaBCC

Il “classico del classici” lo definiscono in casa biancorossa: domenica 6 febbraio, sul parquet del PalaBCC di via dei Conti Ricci, di scena il confronto Ge.Vi. Vasto Basket-Air Basket Termoli, il ‘derby dell’Adriatico‘ della palla a spicchi territoriale.

Gara dalle mille emozioni: “Saluteremo coach Mike Del Vecchio (sulla panchina biancorossa nella C Gold pre Covid) – si legge in una nota del club biancorosso – e Silvio Marinaro che per tanti anni ha vestito la nostra maglia. Team solido e compatto dalla classifica tutt’altra che veritiera.

Il cammino dell’Air Termoli è stato caratterizzato da troppi infortuni e impedimenti vari che, attualmente, la condannano all’ultima posizione di classifica, ma di certo la qualità del team e le individualità dei ragazzi di coach Del Vecchio meritano tutt’altro.

Fari puntati sulla batteria esterni: il belga Hulsen, secondo miglior marcatore dietro al play Marcone. Il 2002 ex Pavia, in cabina di regia, viaggia ad una media di 17,7 punti a partita per una totalità di 127. Un campionato ad alti livelli per l’under che, nonostante la giovane età, ha in mano le chiavi di una squadra importante. Ancora un altro under nel pacchetto esterni, questa volta argentino: Fredes Gaston. Bottino di 127 punti fino ad ora (11,5), coadiuvato dall’esperienza di Silvio Marinaro (6,5) e del professore Claudio Suriano (6,7). Sotto canestro coach Del Vecchio schiera i 210 centimetri di Federico Vidal Ramos (10 m/p) e Giorgio Zacchigna che esordì proprio contro i biancorossi con una prestazione di ottima fattura (23 punti con varie realizzazioni dall’arco)”.

Match di non trascurabile portata per i ragazzi di coach Sandro Di Salvatore, reduci dalla bella vittoria in rimonta ottenuta sabato scorso a Lanciano.

Questione pubblico: il PalaBCC (al 35 per cento di capienza, secondo le normative di sicurezza Covid vigenti, ovvero 420 posti a sedere) “dovrà essere il sesto uomo in campo“. La Ge.Vi. Vasto non ha intenzione di fermarsi e vuole tornare a gioire anche davanti ai propri affezionati sostenitori. E la società chiama a raccolta la città!

Palla a due ore 18 di domenica 6 febbraio.