Vastese riacciuffata nel finale: 1-1 con il Fano all'Aragona

Finisce in parità, sul risultato di 1-1, la sfida Vastese-Alma Juventus Fano disputata allo Stadio Aragona (ancora a porte chiuse per il pubblico). Beffa per i biancorossi di casa, che subiscono la rete quando mancava pochissimo al tripliche fischio di chiusura.

Risultato sostanzialmente giusto, al termine di una partita equilibrata e combattuta ma con pochi squilli nelle rispettive aree di rigore. Intenso il finale: prima il vantaggio dei padroni di casa, al 37' della ripresa con la decima rete stagionale di Alessandro, poi il rigore di Tortori al 48' st che riportava in equilibrio il punteggio.

Per la squadra di mister Fulvio D'Adderio si tratta del settimo risultato utile consecutivo (cinque successi e due pareggi in questa striscia) con il sesto posto in graduatoria confermato da Di Filippo e compagni.

Vastese–Alma Juventus Fano 1–1

Reti: 37’ st Alessandro, 48’ st Tortori (rigore)

Vastese: Di Rienzo, Allegra (15’ st Lenoci), Diallo, Di Filippo, Altobelli, Sansone, Scafetta (15’ st Ceccacci), Agnello, Alonzi (26’ st Corticchia), Alessandro (46' st Panaioli), Monza (31’ st Pastore). A disposizione: Carnelos, Marianelli, Pierpaoli, Di Bello. All. D’Adderio

Fano: Tzafestas, Zanolla, Del Rosso (32’ st Esposito), Ricci (40' st Varriale), Manè, Karkalis, Zanni (28’ st Likaxhiu), Antezza, Casolla (32’ st Tomassini), Herrera Quintero (20’ st Tortori), Broso. A disposizione: Olivieri, Palazzo, Pensalfini, Falivene. All. Catalano

Arbitro: Valentina Finzi di Foligno (Rinaldi di Policoro e Tragni di Matera)