Torna in campo la Vasto Basket: sfida a Lanciano per i biancorossi

Torna a respirare l’"odore" del parquet dopo oltre 40 giorni dall’ultima apparizione in casa del Nuovo Basket Aquilano la Vasto Basket.

La squadra biancorossa, che ha dovuto fare i conti con il Covid nell'ultimo mese, riprende la sua marcia nel campionato di Serie C Gold affrontando la trasferta di Lanciano, contro la locale compagine dell'UniBasket.

Si torna in campo per il recupero della seconda giornata di ritorno. La truppa di coach Sandro Di Salvatore sarà al cospetto di un avversario reduce dalla vittoria ottenuta in casa contro la Farnese Campli e che diede il primo dispiacere del campionato ai biancorossi nella sfida di andata a Vasto. Su tutti fu Comollo che bersagliò il canestro della Ge.Vi. Team frentano composto da un mix di giovani e più esperti di spessore che ben stanno figurando in questo torneo. Attualmente la formazione di coach Di Tommaso è la seconda forza del campionato con 16 punti all’attivo.

Di Salvatore, in piena fase di recupero dei suoi, proverà a ritrovare gli equilibri di qualche mese fa. Situazione non facile, ma in questo momento storico, sottolineano in casa biancorossa, si è consapevoli che il termine “convivenza” con il Covid sarà il modus operandi di tutti. "Le motivazioni sono tante: la prima e più importante è quella di tornare a vivere la nostra pallacanestro buttandoci alle spalle tutto ciò che è stato. Al momento è la cosa più importante che conta".

Palla a due sabato alle ore 18