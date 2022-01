Accelera la Vastese: Nereto battuto 5-2

Lo sprint nella fase iniziale della ripresa consegna alla Vastese la vittoria nel match casalingo con il Nereto, battuto con il punteggio di 5-2 all'Aragona.

Dopo un primo tempo avaro di grosse emozioni e chiuso a reti bianche, tutt'altra musica nel secondo tempo. Partenza di slancio dei biancorossi e dopo qualche ghiotta opportunità fallita, rete del vantaggio in cooperazione tra Di Filippo e Alonzi con il tocco dell'attaccante a 'marcare' il primo gol. Poi la doppietta di Alessandro, il secondo centro su rigore, tre reti, nel breve volgere di 7 minuti - tra il 13' ed il 20' - che hanno incanalato la sfida sui binari giusti per i padroni di casa. A seguire altri gol: quello di Pedalino per il 3-1, di Agnello in bello stile per il 4-1 e, nel recupero, di Boito per gli ospiti e di Stivaletta per i locali a determinare il 5-2 finale.

La Vastese di D'Adderio, contro la squadra di Del Grosso penultima della classe, conquista così il suo sesto risultato di fila (cinque vittorie ed un pareggio nella confortante striscia) proiettandosi a ridosso della zona play off.

Chiusura del girone di andata a quota 27 punti per Di Filippo e compagni. E domenica, per la prima di ritorno, nuovo impegno tra le mura amiche, contro il Fano.

Vastese–Nereto 5–2

Reti: 13’ st Alonzi, 17’st e 20' st (rigore) Alessandro, 32’ st Pedalino, 34’ st Agnello, 45’ st Boito, 46’ st Stivaletta

Vastese: Di Rienzo, Allegra, Diallo (37’ st Marianelli), Di Filippo, Altobelli, Sansone (44’ st Di Bello), Scafetta (35’ st Pastore), Agnello, Alonzi (44’ st Barbetta), Alessandro (23’ st Stivaletta), Monza. A disposizione: Carnelos, Pierpaoli, Lenoci, Panaioli. All. D’Adderio

Nereto: Diglio, Santangelo, Monaco, Salvatori, Kuqui, Reinhold, Falzetta, Montano, Pedalino (43’ st Marchionna), Cipriani (23’ st Pietranesi), Torromino (14’ st Boito). A disposizione: Palermo, Ferrini, Malfetta, Balducci, Marconi, Maione. All. Del Grosso

Arbitro: Riccardo Boiani di Pesaro (Rizzi e Festa di Barletta)