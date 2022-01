Tris di giovani innesti per la Vastese di D'Adderio

D qualche giorno sono a disposizione di mister Fulvio D’Adderio e del suo staff tecnico i tre giovani calciatori ingaggiati dalla società biancorossa.

Così la presentazione del club: “Tris di innesti nel pacchetto under: sono ufficiali gli ingaggi di Giacomo Pierpaoli, Matteo Carnelos e Alessandro Pastore.

Giacomo Pierpaoli, centrocampista classe 2002, arriva dalla Vis Pesaro, con la quale ha anche collezionato una presenza in Serie C.

Matteo Carnelos, portiere classe 2003, è cresciuto nella Prata Falchi Visinale (Pordenone) per poi essere trasferito all’Udinese, squadra di Serie A con la quale ha affrontato il percorso nel settore giovanile ottenendo anche convocazioni in prima squadra con i mister Gotti e Cioffi e nella nazionale italiana Under 19.

Alessandro Pastore, esterno offensivo classe 2002, è cresciuto nel Rieti ed ha giocato con la maglia del Latina e a Vasto ritrova due compagni di squadra con il club laziale, Jonatan Alessandro ed Emanuele Allegra”.

La Vastese tornerà in campo mercoledì 19 gennaio, alle ore 14,30 allo Stadio Aragona, per affrontare il Montegiorgio nella gara di recupero valida per l'11^ giornata di andata in Serie D girone F. Reduci da quattro vittorie di fila, ottenute nel mese di dicembre, Di Filippo e compagni andranno a caccia di un altro successo per spingersi ancora di più in alto in classifica generale. La gara (a porte chiuse) verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del club biancorosso.

Nella foto, da destra verso sinistra, Pastore, il presidente Bolami, Carnelos e Pierpaoli