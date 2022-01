Casalbordino, inaugurato l’anno del ciclocross di Abruzzo e Molise

Il vento gelido e sferzante non ha scoraggiato la partecipazione, le previsioni prevedevano nubi nere e piogge ed invece un timido sole ha accolto gli atleti in quel di Casalbordino. Il giorno che tutte le feste porta via ha visto l’avvio dell’anno agonistico per il ciclocross in Abruzzo e Molise targato UISP, Unione Italiana Sport per Tutti.

Il 2022 è stato aperto, dopo la chiusura dell’anno passato con “Pir li ruell di lu Casal”, dal secondo trofeo “Bar La Svolta”, il bar di Damiano Lucci a Casalbordino e main sponsor dell’evento con “Vini Alberto Tiberio”, lo scorso 6 gennaio. Svoltosi grazie all’impeccabile e straordinaria macchina organizzativa della Polisportiva Casalbike-Team Iachini Cycling animata dalla passione di Bruno Fantini e del suo team. “Una garanzia di professionalità ed anche una risorsa aggiunta per la nostra comunità di Casalbordino per quanto riguarda tutte le gare ciclistiche che lui organizza” ha sottolineato il sindaco Marinucci che rimarca la costante presenza “sempre in prima linea per aiutarlo” da parte dell’amministrazione comunale e il ringraziamento “di cuore a un amico fraterno e d’infanzia, so che garanzie mi può dare quando abbiamo a che fare con questi eventi che valorizzano tutto il nostro comprensorio casalese”. Il supporto dell’amministrazione comunale a Bruno Fantini e alla Polisportiva è stato sottolineato dall’assessore allo sport Umberto D’Agostino che ha ricordato la gara podistica del 23 dicembre scorso, definita “una manifestazione pilota per partire di buon auspicio in questo 2022 con un programma di eventi sportivi molto ricco qui a Casalbordino, ma anche tante idee per promuovere nel migliore dei modi il nostro territorio”.

Organizzazione condivisa con lo stesso Bar La Svolta, ospite dell’evento, lo staff della UISP Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise e l’amministrazione comunale di Casalbordino guidata dal sindaco Filippo Marinucci. Presente alla manifestazione sportiva insieme agli assessori Umberto D’Agostino, Amerigo Tiberio e Paola Basile.

“Casalbordino ha accolto in maniera degna i partecipanti: un serpente variopinto di ciclocrossisti (una cinquantina) che si è snodato su un percorso 2500 metri ripetuto più volte, prevalentemente sterrato e con la presenza di ostacoli artificiali – la sintesi della mattinata da parte degli organizzatori - la corsa è stata vivacizzata da una fuga solitaria iniziale di Giampietro Cinosi (Pro Life), biker di Casalbordino, che è stato costretto ad abbandonare la leadership virtuale per una foratura che ha frenato le proprie ambizioni di vittoria da profeta in patria. Nell’ultima mezz’ora di gara, la testa della corsa è stata ad appannaggio di Alessandro Dell’Orso (Team Iachini Cycling) che non l’ha più lasciata ed ha fatto il vuoto tra sé e i più diretti inseguitori Domenico Campini (Ciclistica L’Aquila-Angelo Picco) e Daniele Pallini (Team Go Fast) relegati al secondo e al terzo posto assoluto”. Grandissima soddisfazione per la perfetta riuscita dell’evento è stata espressa da Bruno Fantini per conto del comitato organizzatore Polisportiva Casalbike-Team Iachini Cycling e dal presidente regionale Uisp Settore di Attività Abruzzo e Molise Umberto Capozucco. “Un ringraziamento particolare a Damiano Lucci di Bar La Svolta, è la dimostrazione evidente che le attività commerciali locali appoggiano la nostra collaudata organizzazione come capitato con Vini Alberto Tiberio per la podistica del 23 dicembre dello scorso anno e Bistrot 69 per la gara di mountain bike a marzo, senza dimenticare l’amministrazione comunale che continua a darci una grossa mano insieme alla Croce Rossa, alla Protezione Civile e alla Uisp – dichiara Fantini - Il tempo di tirare il fiato per poi rimboccarci le maniche verso la data del 6 marzo a Casalbordino Lido per la gara inaugurale di mountain bike del criterium Mtb Marathon, circuito di sei gare a carattere nazionale Uisp”. Dall’organizzazione sportiva sono giunti i “complimenti agli atleti e agli organizzatori” espressi da Capozucco. “Abbiamo portato a termine con successo la prima gara dell’anno solare 2022, aspettando il 20 febbraio per il debutto del ciclismo su strada a San Salvo – dichiara il presidente regionale Uisp di Attività Abruzzo e Molise - allo stato attuale stiamo puntellando il calendario per le prossime manifestazioni, ma con uno sguardo all’evolversi della pandemia”.

Dell’Orso si è imposto nella categoria master 3, grande soddisfazione anche per Nicola Marchetti (Team Iachini Cycling) tra i master 1, Luca Lupinetti (Team Iachini Cycling) tra i master 2, Jonny D’Agostino (Team Iachini Cycling) tra i master 4, Alessandro Celi (Bike 99) tra i master 5, Guido Fattore (Pro Life) tra i master 6, Sebastiano D’Ettorre (Asd Moreno Di Biase) tra i master 7, Mauro D’Alessio (Bike 99) tra i master 8 e Ana Maria Risca (Pro Life) tra le donne master. Queste le classifiche finali:

ELITE SPORT

1° Maicol Petta (Vastese Inn Bike)

MASTER 1

1° Simone Molisani (Non Solo Ciclismo)

2° Davide Petta (Vastese Inn Bike)

3° Nicola Marchetti (Team Iachini Cycling)

MASTER 2

1° Daniele Pallini (Team Go Fast)

2° Luca Lupinetti (Team Iachini Cycling)

3° Gianni Tano (Non Solo Ciclismo)

MASTER 3

1° Alessandro Dell’Orso (Team Iachini Cycling)

2° Domenico Campini (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco)

3° Loris Di Lorenzo (Cycling Bro)

MASTER 4

1° Diomede Barchiesi (Non Solo Ciclismo)

2° Massimo Taranto (Cycling Bro)

3° Jonny D’Agostino (Team Iachini Cycling)

MASTER 5

1° Alessandro Celi (Bike 99)

2° Davide Fiorindi (Pro Life)

3° Cosimo Di Monopoli (Vastese Inn Bike)

MASTER 6

1° Guido Fattore (Pro Life)

2° Pierluigi Costantini (Bike 99)

MASTER 7

1° Sebastiano D’Ettorre (Asd Moreno Di Biase)

2° Giovanni Di Domenica (Pro Life)

MASTER 8

1° Mauro D’Alessio (Bike 99)

2° Graziano Malatesta (Team Go Fast)

MASTER DONNA

1° Ana Maria Risca (Pro Life)