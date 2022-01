A Casalbordino primo evento ciclistico del nuovo anno

Nuovo grande appuntamento sportivo a Casalbordino. Dopo aver chiuso il 2021 con “Pi li ruell di lu Casal” il 2022 inizia con il campionato regionale ciclocross UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) Abruzzo e Molise.

“Calendario alla mano, è il primo evento ciclistico in assoluto del nuovo anno solare 2022 in tutto l’Abruzzo” sottolineano gli organizzatori. Un evento che si realizzerà grazie all’impegno della Polisportiva Casalbike-Team Iachini Cycling, organizzato dallo staff di Bruno Fantini “in maniera certosina per garantire la buona riuscita di questa edizione e che a Casalbordino non è una novità, visto che il ciclocross ha avuto la sua vetrina alcuni anni fa sempre con lo svolgimento del Trofeo Bar La Svolta”.

L’appuntamento è il 6 gennaio alle 8 con ritrovo presso il Bar La Svolta in via Alcide De Gasperi (di fronte l’ITE Spataro) con partenza alle 10, la quota di iscrizione è di 12 euro con l’aggiunta di 2 euro per il chip cronometraggio. Il percorso sarà di 2500 metri “abbastanza mosso” e “non privo di tratti tecnici e di strappetti in salita che metteranno a dura prova i bikers nella formula di 50 minuti più un giro” annunciano gli organizzatori.

Con quest’evento si rinnova la feconda collaborazione tra Polisportiva Casalbike, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Filippo Marinucci e gli sponsor del territorio che ha garantito il successo di “Pi li ruell di lu Casal”: “Siamo alle battute finali e tutto sembra filare per il verso giusto – ha dichiarato nelle scorse ore l’organizzatore Fantini - il tutto grazie alla fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale e al sostegno di Bar La Svolta grazie al titolare Damiano Lucci che ci fa gli onori di casa, unitamente a Vini Alberto Tiberio e a Bistrot 69”.