Il Circolo Tennis Vasto si gode i Campioni regionali Alessandro Scalzo e Luca La Palombara

Solo vittorie per Alessandro Scalzo e Luca La Palombara, gli allievi della maestra nazionale Marianna Perpetua e tesserati per il glorioso Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli“.

Ancora una volta i due giovani atleti vastesi brillano per tenacia e costanza di rendimento ed escono imbattuti dai Campionati Regionali Giovanili Indoor che si sono svolti la scorsa settimana a San Giovanni Teatino, organizzati dalla Federazione Italiana Tennis presso i campi in terra battuta coperti del Centro Sportivo SGT Sport.

Alessandro Scalzo, classe 2008, classifica 3.3 ha sbaragliato tutta la concorrenza trionfando in finale sul campione in carica e padrone di casa Davide Ciaschetti (classifica 3.1) con il punteggio di 6-3 0-6 10-8 e laureandosi meritatamente campione regionale Under 13.

Luca La Palombara, classe 2009, classifica 3.4 si è confermato invece ancora una volta campione regionale nella categoria Under 12 dominando il torneo e sconfiggendo in finale Luca Pomilio (classifica 3.5) con il punteggio di 6-3 4-6 10-6.

Con questi risultati – si evidenzia in una nota del sodalizio – il Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” si conferma per l’ennesima volta e di gran lunga il migliore Circolo tennis di Vasto e dintorni e tra i migliori d’Abruzzo per i risultati ottenuti a livello giovanile. Non deve sorprendere la crescita tecnica e sportiva di questi ragazzi, perché è il frutto del duro lavoro svolto in questi ultimi tempi dallo staff tecnico diretto dalla Maestra Marianna Perpetua e dai dirigenti del CT Vasto. C’è grande orgoglio e soddisfazione da parte del direttivo e del presidente Gabriele D’Ugo che intanto spera di poter risolvere al più presto il problema della sede nuova per i numerosi soci del sodalizio sportivo tennistico, date le difficoltà dovute alle tristemente note vicende legate ai campi del Parco Muro delle Lame non più disponibili ormai da un anno.