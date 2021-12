Erika Di Giorno e Cecilia Ferrari volano alla finale di 'Ballando online'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La vastese Erika Di Giorno si è aggiudicata due primi posti nella quarta edizione di “Ballando on line” e nello specifico: prima ballando nella categoria Juniores Modern con l’assolo, e poi interpretando la coreografia con un passo a due insieme alla sua compagna di ballo Cecilia Ferrari.

“Queste due ragazze ieri, ancora una volta, hanno saputo emozionarmi. Con il loro entusiasmo, la loro voglia di non arrendersi mai ma soprattutto quella di divertirsi in modo sano attraverso la danza. Ora le aspetta la finalissima a Roma! Sono ammirevoli ed io sono felice per loro. Brave ragazze!” così commenta l'on. Carmela Grippa, mamma di Erika.

Queste ragazze, preparate dall'insegnante Rossella Di Lena dell'associazione 'Infinity' al Polo San Gabriele, hanno avuto vera determinazione, ed hanno trovato anche in un momento emergenziale come quello che stiamo vivendo, la forza di allenarsi e raggiungere i loro sogni.