Bacigalupo Vasto Marina, bella vittoria nel derby con il Casalbordino

Bella vittoria della Bacigalupo Vasto Marina nel derby andato in scena sul campo in sintetico del 'Padre Fulgenzio Fantini': battuto con il punteggio di 5-2 il Casalbordino e arrivano così tre punti essenziali per la truppa di mister Borrelli.

Sfida che si era aperta con il vantaggio ospite, a firma di Vatavu, ma poi rimessa subito in carreggiata dai padroni di casa con il pari di Fieroni, il sorpasso a firma di capitan Galiè ed un altro timbro del solito Fieroni, tutte reti realizzate nel primo tempo, chiuso sul 3-1.

Nella ripresa Erragh siglava il 3-2 per i giallorossi, ma nel finale le realizzazioni di De Vizia e Letto facevano calare il sipario sul match.