Altra vittoria, la Vastese cala il poker: battuto il forte Porto d'Ascoli

Un'altra vittoria, la quarta di fila dopo quelle conquistate contro Aurora Alto Casertano, Atletico Terme Fiuggi e Trastevere. Stavolta è il Porto d'Ascoli, alla vigilia di questo turno infrasettimanale di campionato terzo in classifica, a lasciare l'intera posta in palio alla Vastese.

Vincono 2-1 i biancorossi di mister Fulvio D'Adderio allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto e chiudono come meglio non potevano il loro 2021 calcistico.

Decisive le reti realizzate nel corso del primo tempo da Agnello, all'8', e da Scafetta, al 20'. Nella ripresa, al 10', il gol dei marchigiani a firma di Pasqualini. Nel finale anche un calcio di rigore sbagliato da Alessandro per la Vastese.

Tre punti preziosi che proiettano Di Filippo e compagni (che devono recuperare anche la partita da giocare all'Aragona con il Montegiorgio) in una posizione decisamente più confortante in graduatoria.

Porto d’Ascoli-Vastese 1-2

Reti: 8′ Agnello, 20′ Scafetta, 10′ st Pasqualini

Porto d’Ascoli: Testa (20′ st Finori), Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Rossi, Sapone (5′ st Petricci), Napolano, Evangelisti (1′ st Pietropaolo), Nociaro (33′ st Massi), Clerici. A disposizione: Finori, Emili, Curci, Aliffi, Gadaleta, Sabatini. All. Ciampelli

Vastese: Di Rienzo, Ceccacci, Diallo, Di Filippo, Allegra, De Angelis (28′ st Altobelli), Lenoci (16′ st Alessandro), Agnello, Alonzi (34′ st Panaioli), Scafetta, Monza (28′ st Sansone). A disposizione: Di Feo, Marianelli, Barbetta, Di Bello, Stivaletta. All. D’Adderio

Arbitro: Sassano di Padova (Morsanuto di Portogruaro e Cerrato di San Donà di Piave)

Serie D girone F, la classifica - Recanatese 39, Trastevere* 32, Atletico Terme Fiuggi 29, Porto d'Ascoli 28, Tolentino 26, SN Notaresco 25, Pineto 24, Vastese*, Castelfidardo 23, Vastogirardi* 21, Matese, Castelnuovo Vomano 20, Chieti 19, Sambenedettese, Fano 18, Montegiorgio* 16, Nereto 7, Aurora Alto Casertano 2