Ciclo Club Vasto, confermato il Direttivo con Antonio Spadaccini alla presidenza

Antonio Spadaccini ed i componenti del Consiglio Direttivo, con unanime volontà, fiducia ed apprezzamento dell’Assemblea dei Soci, sono stati confermati al vertice del Ciclo Club Vasto. A ricomporre il Consiglio Direttivo, assieme al presidente Spadaccini, continueranno ad essere Luigi Salvatorelli (vice presidente), Claudio D’Annunzio (segretario), Michele Gileno (tesoriere) e Nando Miscione (addetto stampa e responsabile rapporti interni al Club).

Il Direttivo – si evidenzia in una nota – si è già messo al lavoro per la preparazione del programma socio-sportivo per l’anno 2022, sempre in considerazione della situazione pandemica legata al Covid. Nel calendario, oltre all’annuale ciclo-pellegrinaggio Vasto-San Giovanni Rotondo ed alla terza edizione del Trofeo Avis-Città del Vasto intitolato alla memoria dell’indimenticato Angelo Menna, troveranno spazio eventi cicloturistici nel territorio montano e partecipazione di portacolori del sodalizio ad eventi ciclistici regionali e nazionali (come la Gran Fondo di Filottrano intitolata a Michele Scarponi, la Nove Colli di Cesenatico e la Maratona delle Dolomiti).

Inoltre, il Ciclo Club Vasto aderirà all’organizzazione, di concerto con altri sodalizi che promuovono lo sport e l’uso della bici quale mezzo alternativo di locomozione quotidiana, di manifestazioni dedicate a giovanissimi in età scolare e adolescenti.

Il Club, affiliato alla Federazione Ciclistica Italiana, accoglie ed invita tutti gli amanti della bicicletta che intendono condividere questa passione con le iscrizioni. Per info: 348-2414258 (presidente), 329-6277846 (segretario).

In vista del Natale, infine, vengono formulati calorosi auguri a tutti gli sportivi, vastesi e non.