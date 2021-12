Vasto Volley, vittorie e crescita dei giovani gruppi

La Vasto Volley conferma il primo posto in classifica nel campionato di Prima Divisione femminile, battendo con un secco 3 a 0 il Francavilla.

Gara con poche emozioni poiché troppo netto il divario tra le due compagini. Evidente la crescita tecnico-tattica della squadra vastese, gara dopo gara. In questa ultima partita, ad esempio, si è notata soprattutto in difesa, nella copertura pallonetti, che sembrava il tallone d’Achille del team di mister Del Fra, abile ad apportare i correttivi giusti. Migliore in campo contro il Francavilla la centrale Pollutri, palla a lei vuol dire palla a terra.

Ottima prova anche da parte delle ragazze della Seconda Divisione. Pur con discontinuità si inizia a vedere il lavoro della alzatrici Colantonio e Graziani che in diverse occasioni hanno osato con giocate meno prevedibili e in sospensione smarcando spesso il muro avversario. Buona la prova di Verna, schierata per la sua prima volta titolare. L’obiettivo continua a essere il miglioramento tecnico e tattico del gruppo, con ambizioni a traguardi e palcoscenici prestigiosi.