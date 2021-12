Vastese 'corsara': i biancorossi s'impongono 4-1 a Fiuggi

Una Vastese compatta, intraprendente e finalmente efficace conquista con merito un'importante vittoria in trasferta, con il punteggio di 4-1, sul campo dell'Atletico Terme Fiuggi, alla vigilia di questo 14° turno di campionato terzo in classifica.

Gran colpo dei biancorossi, che sotto di un gol per effetto della punizione trasformata dall'ex Ciccio Potenza in apertura di partita, riuscivano prima a raddrizzare ed a ribaltare il risultato, poi a consolidarlo con due ulteriori marcature.

Di capitan Di Filippo e Alonzi nel primo tempo e di Monza e Agnello nella ripresa le firme delle quattro reti che hanno permesso alla squadra di mister Fulvio D'Adderio di centrare la quarta vittoria stagionale, la seconda di fila e la seconda in esterna di quest'anno, compiendo un bel balzo in avanti in graduatoria.

Atletico Terme Fiuggi-Vastese 1-4

Reti: 6′ Potenza, 14′ Di Filippo, 30′ Alonzi, 11′ st Monza, 34′ st Agnello

Atletico Terme Fiuggi: Secco, Rizzitelli, Papaserio, Potenza, Sowe, Tomas, Rocchi, Lo Duca (1′ st Turzo), Gallinari, Tajani (15′ st Flores), Frabotta. A disp. Mejri, Tucci, Cappa, Meloni, Francia, Cipriani, Costa. All. Romondini

Vastese: Di Rienzo, Ceccacci, Diallo, Di Filippo, Allegra, Sansone (20′ st Scafetta), Lenoci (7′ st De Angelis), Agnello, Alonzi (32′ st Alessandro), Panaioli (36′ st Marianelli), Monza (28′ st Romanucci). A disp. Di Feo, Stivaletta, Di Bello, Barbetta. All. D’Adderio

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme (Celestino di Reggio Calabria e Bertolucci di Vibo Valentia)

Foto dalla diretta Facebook dell’Atletico Terme Fiuggi