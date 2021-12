Festa dello Sport targata Coni, riconoscimenti a Giulia Ciferni e Paolo Caserta

Premiata nei giorni scorsi, durante l’annuale Festa dello Sport del Coni, la Campionessa Italiana di tennistavolo 3^ Categoria Giulia Ciferni. Atleta di Silvi, in forza alla Asd Tennistavolo Vasto ormai da tre anni, milita nel Campionato Nazionale Femminile di A2.

La player abruzzese riconosciuta dal Coni abruzzese insieme al suo coach Paolo Caserta, direttore tecnico del sodalizio pongistico vastese, è stata insignita in virtù del titolo conseguito nel maggio scorso nei Campionati Italiani di Riccione 2021. Per Paolo Caserta si tratta dell’ennesimo riconoscimento che celebra un’importante carriera che lo ha visto condurre al successo nel tennistavolo molti atleti abruzzesi. Dopo una lunga carriera da giocatore che lo ha portato negli anni 80 ai vertici della Classifica nazionale fino a diventare un giocatore di 2^ Categoria, negli ultimi 15 anni il tecnico abruzzese si è costruito un percorso di tutto rispetto che ne fa uno dei migliori e più apprezzati allenatori a livello nazionale. Sotto la sua guida la squadra femminile di Vasto è cresciuta serie dopo serie fino a disputare ad oggi, per il secondo anno consecutivo, la serie A2.

“Il successo che abbiamo ottenuto in questi anni è sicuramente attribuibile alla sua guida esperta che in particolare nell'alto livello si è fatta sentire in modo efficace", commenta Stefano Comparelli, presidente dell’Asd Tennistavolo Vasto e della Fitet regionale.