La Vastese riabbraccia Cristian Stivaletta

Cristian Stivaletta torna alla Vastese.

Il centrocampista classe 1995, nella prima parte di questa stagione in forza alla Pianese, ha raggiunto questo pomeriggio l'intesa con il club e tornerà ad indossare la maglia biancorossa a distanza di due anni.

Un rinforzo importante per il gruppo di mister Fulvio D'Adderio.

Stivaletta si è già messo a disposizione dell'allenatore e dello staff tecnico in vista della prossima gara, infrasettimanale, in programma mercoledì 8 dicembre all'Aragona contro l'Aurora Alto Casertano, fanalino di coda del Girone F di Serie D.