Podistica Vasto alla 'Corsa del Panettone' a Francavilla e alla 'Panoramica' di Sorrento

Bella domenica per la Podistica Vasto che è stata impegnata in 2 manifestazioni. Un nutrito gruppo composto da Massimo Bozzelli, Walter Forte, Mario Catalano, Luigi Di Martino, Nicola Carosella, Salvatore Del Vecchio, Luciano Fabrizio, Marianna Di Filippo, Davide Barone e dal presidente Daniele Altieri ha preso parte alla “Corsa del Panettone”, classicissima non competitiva dallo smaccato sapore natalizio sulla distanza di 8 km che si è tenuta a Francavilla al Mare. Anche se non c’erano classifiche a cui pensare comunque l’indole agonistica non è mancata.

Più a sud, lungo uno scenario molto conosciuto e mozzafiato, Pierpaolo Del Casale ha corso la “Panoramica” di Sorrento di 27 km che rientra nella ben più famosa ultramaratona “Sorrento-Positano” di 54 km. Gara meravigliosa e molto partecipata (1.200 runners alla 27 km e 300 alla 54 km) e di caratura internazionale con atleti provenienti da ben 36 nazioni (e poi si dice che il podismo non porta pane…) che hanno avuto davanti agli occhi un panorama stupendo decantato anche da Lucio Dalla. Il tracciato collinare con oltre 500 metri di dislivello ed il meteo per nulla clemente hanno contribuito a rendere la gara molto impegnativa. Si parte subito forte con i primi 9 km tutti in salita e pure sotto una pioggia torrenziale per poi ridiscendere verso Sorrento senza troppi strappi ma col vento contrario, tanto per non farsi mancare niente. 2h e 18′ il tempo finale ma è un dato secondario di fronte alla soddisfazione di aver tagliato il traguardo dopo 27 km assolutamente non facili.

Intanto il direttivo della Podistica Vasto comunica che fino al 28 febbraio 2022 sono aperte le iscrizioni per entrare a far parte dell’associazione. Per qualunque informazione si può contattare il presidente Altieri al numero 340-7934262.