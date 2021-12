Vasto Basket in scioltezza contro il Campli: quinta vittoria di fila

Sul parquet del PalaBCC, contro il fanalino di coda Pallacanestro Farnese Campli, arriva la quinta vittoria consecutiva per la Generazione Vincente Vasto Basket.

Gara del tutto in tranquillità per i biancorossi, netta la differenza di valori in campo, e conquista di ulteriori due punti che mantengono in alta quota i ragazzi di coach Sandro Di Salvatore, secondi in classifica alle spalle della capolista Amatori Pescara.

In gran spolvero, tra i padroni di casa, Raupys (31) e Rupil (19), dall’altra parte Unechensky (21) e Nyonse (20) hanno provato a reggere l’urto, limitando in qualche maniera un passivo comunque pesante.

Da segnalare, nella Ge.Vi. Vasto, il debutto in C Gold del classe 2004 Matteo Iezzi.

Generazione Vincente Vasto Basket-Pallacanestro Farnese Campli 89-70 (30-18, 55-39, 77-54)

Vasto: Flocco, Marino 3, Di Tizio 12, Di Rosso, Ierbs 5, Iezzi, Murolo 15, Rupil 19, Raupys 31, Peluso 2, Mirone 2. Coach: Di Salvatore

Campli: Nyonse 20 , Ciarrocchi, Massotti 11, Padovano 6, Unechensky 21, Dakraoui 4, Di Luca, Cavallo 8 . Coach: Tempera