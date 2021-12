Anticipo in trasferta con la Recanatese per la Vastese

Sabato di campionato per la Vastese, di scena al 'Tubaldi' (ore 14,30 il fischio d'inizio) contro la Recanatese nella gara di anticipo della 12^ giornata di andata del torneo di Serie D girone F.

Gara probante per i biancorossi, al cospetto di una delle migliori realtà del raggruppamento, seconda in classifica con 3 punti di distacco dalla capolista Trastevere. La squadra di Fulvio D'Adderio, che non è scesa in campo domenica scorsa in casa contro il Montegiorgio per problemi legati al Covid nel club marchigiano, torna a giocare a distanza di due settimane dal rocambolesco pari raggiunto in extremis a Pineto e vuole provare a dare continuità ai suoi risultati nell'intento di staccarsi dalle zone pericolose della graduatoria.

Mancherà capitan Di Filippo, appiedato per un turno dal giudice sportivo.

La probabile formazione: Di Rienzo; Marianelli, Ceccacci, Altobelli, Diallo; Agnello, De Angelis, Monza; Lenoci, Alonzi, Scafetta.