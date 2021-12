Brilla Nicolangelo Di Fabio: è tra i 'big' ai Tricolori di Riccione

Brilla la stella di Nicolangelo Di Fabio ai Campionati italiani assoluti Frecciarossa in vasca corta che si sono svolti a Riccione. In un appuntamento di assoluto rilievo, con in vasca tra le altre anche Federica Pellegrini alla sua ultima gara della sua carriera, l’atleta cupellese che si allena con l’H2O Sport nella piscina di Vasto, seguito dai tecnici Massimo Tucci e Walter Coccia, ha offerto prestazioni ottime, all’altezza del suo blasone e delle sue grandi qualità tecniche confrontandosi a testa alta con i migliori della specialità.

Il portacolori dell’Esercito, che lo ricordiamo, nel 2015 è stato medaglia d’argento ai mondiali di DOHA con la 4 x 200 stile libero, è riuscito a ottenere miglioramenti cronometrici importanti sia nei 200 misti che nei 400, segno che il lavoro quotidiano che svolge a Vasto nell’H2O Sport, lo sta conducendo verso traguardi sempre più importanti. Di Fabio è stato impegnato nei 200 misti, distanza sulla quale si è presentato con l’ottavo tempo di iscrizione. In vasca ha dato tutto se stesso andando a conquistare uno spettacolare quinto posto finale con il tempo di 1’58”25, riscontro cronometrico che lo colloca a pochi decimi dalla medaglia di bronzo conquistata lo scorso inverno e che rappresenta abbondantemente il suo personale nella specialità. Per il valido nuotatore di Cupello la gara dei 200 misti ha messo in mostra la forza e la determinazione di chi non si accontenta ma cerca sempre di migliorare. E Di Fabio ci è riuscito come del resto testimoniano i tempi fatti registrare nei vari passaggi. Dopo essere transitato al terzo posto nei 50 delfino (25”92) ha dato vita ad una grande frazione a dorso coperta in 29”74 (quarto posto parziale), ha chiuso in 34”96 la frazione a rana e si è superato letteralmente negli ultimi 50 metri, quelli dello stile libero dove ha fatto registrare un bel 27”63 che gli è valso il quinto posto finale. L’ultima frazione, quella dello stile, nuotata da Di Fabio è stata, tra l’altro la migliore del lotto in assoluto. La gara è stata vinta dal campione europeo in vasca corta Alberto Razzetti. Un ulteriore step, dunque, verso un futuro ricco di soddisfazioni per un ragazzo che da diverso tempo sta lavorando alacremente per tornare ad altissimi livelli dove è già stato e merita di tornare per quanto sta facendo vedere.

Non contento, però, Di Fabio, a Riccione ha fatto belle cose anche nei 400 misti dove è riuscito a dare ancora una volta costanza alla sua prestazione chiudendo al settimo posto assoluto con il riscontro cronometrico di 4’13”86, migliorato di molto il suo personale sulla distanza in vasca corta. Il nuotatore ha chiuso in 58”19 la frazione a delfino, in 1’05”29 quella a dorso, 1’13”06 la rana e si è superato con 57”32 nella frazione a stile libero. Un rendimento in costante ascesa, dunque, che lo proietta nella maniera migliore alla Coppa Brema dell’8 dicembre, competizione che sarà valida per il campionato italiano di società.

Questo il commento del presidente e allenatore Massimo Tucci: “Nicolangelo Di Fabio è un ragazzo straordinario per qualità umane, impegno, tenacia e determinazione, un esempio per tutti giovani che si avvicinano al nuoto agonistico. Siamo molto orgogliosi delle sue prestazione perché sono il frutto del grande lavoro e della professionalità di tutto il team dell’H2O Sport a partire da Walter Coccia che lo segue magistralmente in insieme a me in vasca, al preparatore atletico Marco Acquarola, al mental coach Alberto Silvestri, al nostro staff di fisioterapisti. Abbiamo iniziato a lavorare insieme due anni fa e abbiamo avuto l’intuizione di puntare tutto nei misti: la una specialità più tecnica del nuoto e questo nonostante Nicolangelo avesse avuto un ottima carriera nello stile libero. I risultati ci hanno dato ragione con una medaglia di bronzo agli assoluti dello scorso anno e un ottimo 5° posto quest’anno ad un passo dal podio”.