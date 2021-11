Vittoria a Termoli, terzo cin cin stagionale per la Vasto Basket

Con una partita ben giocata e condotta sempre avanti nel punteggio: è così che la Generazione Vincente Vasto Basket fa sua la sfida del PalaSabetta contro l’Air Basket Termoli conquistando la terza vittoria stagionale.

Termina 86-77 a favore dei biancorossi (20-22, 47-52 e 56-69 i parziali delle prime tre frazioni) la gara andata in scena sul parquet molisano, valida per la 5^ giornata del Campionato di Serie C Gold, e i ragazzi di coach Sandro Di Salvatore inanellano un nuovo successo in campo esterno, che si aggiunge a quelli in precedenza ottenuti contro l’Isernia e con il Chieti nel recupero di mercoledì scorso salendo così a quota 6 in classifica generale.

In grande evidenza Raupyz, top scorer tra i vastesi con i suoi 27 punti totalizzati. Bene, in termini di efficacia a canestro, anche Rupil (21) e Mirone (13), ma è stato comunque tutto il gruppo, determinato e compatto, a rispondere a dovere alle sollecitazioni del coach.

A questo punto si attende la prima vittoria casalinga, al PalaBCC, e l’obiettivo è di centrarla domenica prossima 21 novembre, nel match contro il quotato Pescara Basket.

Ge.Vi. Vasto Basket : Murolo 9, Mirone 13, Rupil 21, Raupys 27, Peluso 5, Marino 6, Di Tizio 5, Iezzi, La Palombara, Ierbs. Coach : Sandro Di Salvatore

La classifica di C Gold: Amatori Pescara 10, Pescara Basket, Magic Basket Chieti, Unibasket Lanciano 8, Vasto Basket 6, New Fortitudo Isernia, Nuovo Basket Aquilano 4, Teate Basket 2, Air Basket Termoli, Pallacanestro Farnese Campli 0