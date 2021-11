Alonzi fa gol al 94': la Vastese batte la Sambenedettese

Il gol realizzato al 94' da Federico Alonzi regala tre punti d'oro alla Vastese.

Finisce 1-0 a favore dei biancorossi la sfida giocata all'Aragona, a porte chiuse per via dell'ordinanza comunale che vieta l'ingresso al pubblico per la necessità di adeguamenti strutturali all'impianto di via San Michele.

Vittoria meritata per la squadra di mister D'Adderio, espulso nel finale prima dell'episodio-chiave, al termine di una partita che i padroni di casa hanno giocato con buon piglio e determinazione, soprattutto nella ripresa.

Poche le emozioni: in apertura, al 3', la traversa colpita dagli ospiti dopo da Svarups ed una buona occasione, sempre di testa, per Monza tra i locali, al 29'. Nel secondo tempo chance per Di Filippo e Alessandro per la Vastese e per Mendicino per i rossoblù marchigiani prima della rete, in pieno recupero, girata potente e precisa di Alonzi che ha cambiato il punteggio e determinato la vittoria biancorossa.

Vastese-Sambenedettese 1-0

Rete: 49' st Alonzi

Vastese: Di Rienzo; Ceccacci, Altobelli, Di Filippo, Diallo; De Angelis (27’ st Attili), Monza, Agnello (34’ st Alonzi); Lenoci, Alessandro, Scafetta (34’ st Sansone). A disp: Di Feo, Marianelli, Romanucci, Martiniello, Panaioli, Barbetta. All. D’Adderio.

Sambenedettese: Knoflach; Alboni, Varga, Zgrablic, Amato (21’ st Amoruso), Lorenzoni, Angiulli, Lisi, Ferretti (21' st De Santis); Peroni (1’ st Di Domenicantonio), Svarups (10’ st Mendicino). A disp: Abbrandini, Cipolletta, Isacco, Travaglini, Amatucci. All. Antonioli.

Arbitro: Maccarini di Arezzo