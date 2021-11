Sfide a Napoli per le ragazze del Tennistavolo Vasto

Dopo il primo Concentramento in terra sarda di serie A2 Femminile prosegue il cammino delle ragazze del Tennistavolo Vasto.

Il terzetto vastese è a Napoli dove affronterà nel primo incontro della giornata la formazione del Norbello, attualmente seconda in classifica a 2 punti, pari merito con il TT Vasto, che quest’anno vede tra le proprie file la presenza della player russa Sofia Ivanova, giovane promessa del pongismo sovietico. Vasto ha finora al suo attivo due incontri giocati con la prima in classifica Ausonia Enna, perso 4–2, e l’altro contro l’Eureka Roma, vinto per 4–0.

Ancora due gli incontri previsti per questo secondo appuntamento napoletano in casa del Frassati che ha riscontrato però un caso di Covid tra le fila delle sue atlete, cosa che ha indotto la Federazione a differire in altra data le due sfide in programma che vedevano impegnate la compagine partenopea. Tra le due partite era prevista proprio quella contro le beniamine vastesi che si giocherà in altra data da stabilire. Insieme alla Ivanova, 2 delle componenti della compagine scorsa: la neolaureata Campionessa Italiana di 3^ Categoria Giulia Ciferni e la sempre bravissima Ecaterina Mardari, già Campionessa Italiana di 4^ e 3^ Categoria nel 2018.

60 anni in 3, le ragazze stanno affrontando con piglio e determinazione la nuova avventura in A2 e forse con qualche ambizione in più rispetto allo scorso anno che ha visto il TT Vasto terminare in terza posizione nel girone nonostante gli obiettivi iniziali non fossero quelli di vertice.

“Complessivamente la squadra, per quanto ridottasi nel numero di componenti, si è decisamente rinforzata e può aspirare ad ottenere qualcosa di più e di meglio rispetto allo scorso anno”, riferisce il direttore tecnico Paolo Caserta. “La decisione della Capitana Claudia Carassia di rientrare in casa a Novara per motivi professionali non ci ha colto impreparati ed in tempi record siamo riusciti ad ingaggiare la forte Ivanova per assicurarci una sostituzione che potesse garantirci un rendimento almeno pari se non superiore e crediamo con Sofia di esserci riusciti”, conclude Caserta.

Per Stefano Comparelli, presidente del sodalizio vastese, si tratta di un “campionato comunque anomalo, poiché sempre condizionato dal Covid che non ci permetterà di fare troppi calcoli in quanto una classifica attendibile si presenterà solo intorno all’ultimo concentramento che si terrà proprio in casa nostra il 20 marzo prossimo. Per certi versi meglio così perché le nostre così sapranno di dover vincere a basta, senza strategie matematiche che alla fine potrebbero anche condizionarne il rendimento”, ha concluso il massimo dirigente vastese e del pongismo abruzzese.

L’anno 2021 si concluderà con il Concentramento di Roma previsto il prossimo 19 dicembre per poi riprendere il 6 Febbraio 2022 a Reggio Calabria e a concludere quello tra le mura casalinghe che determinerà le squadre che accederanno ai Play Off per l’accesso nel massimo Campionato.