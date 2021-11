All'Aragona (a porte chiuse) si gioca Vastese-Sambenedettese

Gara a porte chiuse (fischio d'inizio alle ore 14,30) allo Stadio Aragona tra Vastese e Sambenedettese, valida per la 9^ giornata del girone di andata nel Campionato di Serie D girone F. Da oggi scatta l'ordinanza comunale che dispone il divieto di ingresso del pubblico nell'impianto per via della necessità di "adeguamenti strutturali" da operarvi.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del club biancorosso.

Sfida dalla posta in palio rilevante: i biancorossi, dopo il ko di domenica scorsa a Tolentino e più in generale in un avvio di stagione non all'altezza delle aspettative iniziali, non possono permettersi ulteriori passi falsi. Fin qui una sola vittoria per la squadra di mister Fulvio D'Adderio, quattro pareggi e tre sconfitte.

Probabile formazione: Di Rienzo; Ceccacci, Di Filippo, Altobelli, Marianelli; Agnello, De Angelis, Attili; Scafetta, Alonzi, Alessandro.