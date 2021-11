Bella Ge.Vi. Vasto Basket, ma non basta: l'Amatori Pescara passa al PalaBCC

Bella partita, intensa e combattuta, sul parquet del PalaBCC di via dei Conti Ricci: la Ge.Vi. Vasto Basket sfodera una prova di notevole intensità ed anche efficacia, ma non è sufficiente a scalfire la corazzata Amatori Pescara che fa sua la vittoria con il punteggio di 77-72.

Gara emozionante, ben giocata dai biancorossi di casa soprattutto nel corso della prima parte, poi, al rientro dopo il break di 5 minuti di metà match, meglio il quintetto viaggiante che getta le basi per la conquista del successo, tornato in bilico anche nell'ultimo quarto, ma comunque condotto positivamente in porto dai pescaresi di coach Renato Castorina.

Peccato per i ragazzi di Sandro Di Salvatore, che per buona parte della sfida hanno creduto di potercela fare.

Tra i vastesi il migliore a canestro è stato Murolo (26 punti), nel Pescara la mole maggiore di punti è arrivata da Kordis (24) e Dondur (23) con l'ex Serroni protagonista soprattutto nello scorcio finale.

La Ge.Vi. tornerà in campo mercoledì, a Chieti, contro la Teate Basket per il recupero della prima giornata di campionato.

Ge.Vi. Vasto Basket-Amatori Pescara 72-77 (16-14, 42-34, 55-58)

Ge.Vi. Vasto Basket: Flocco, Marino 3, Di Tizio 3, Ierbs, Iezzi, Murolo 26, Rupil 14, Raupys 9, Peluso 5, Mirone 12, Marchesani. Coach: Di Salvatore

Amatori Pescara: Antonini, Silveri, Pietrantoni, Dondur 23, Eliseo, Di Donato, Serroni 10, Di Salvia 5, Pichi 5, Kordis 24, Perese, Raicevic 10. Coach: Castorina.

Arbitri: Mariannetti di San Giovanni Teatino e Ferraioli di Teramo