"Accendiamo la stagione": pronti a ripartire i campionati del C.T. Fipav Abruzzo Sud-Est

Con lo slogan #accendiamolastagione il Comitato Territoriale Fipav Abruzzo Sud-Est dichiara ufficialmente aperta la stagione 2021/2022.

Ad oggi sono definitivi e on line sul sito www.fipavonline.it i calendari della Prima Divisione Femminile, Under 18 Femminile, Under 16 Femminile e DMG Solution Under 14 Femminile (a breve saranno disponibili tutti i calendari dei campionati di categoria).

Questo dovrà essere l’anno della rinascita, una vera e propria svolta, per tornare a gioire sui campi con tutti gli amanti della pallavolo.

Parola al presidente Mattia Di Gregorio: “Sono soddisfatto e ottimista per il futuro, ma c’è ancora tanto da fare per risolvere la questione impianti. Le associazioni del territorio, tra le mille difficoltà, hanno fatto un lavoro splendido e si respira tanta voglia di fare sport; basta dire che siamo quasi tornati ai numeri pre pandemia, ma senza impianti non ci sarà la possibilità di mettere gli atleti in campo. Nonostante tutto, noi non molliamo e resteremo al fianco delle società. Il Comitato sta facendo di tutto per offrire sempre nuove opportunità, come ad esempio il corso gratuito per allenatori di Sitting Volley che si è appena concluso a Montesilvano. E’ stata una bellissima esperienza esperiamo di far avvicinare tante persone a questo fantastico mondo.

Buon campionato a tutti, e che sia davvero la stagione della ripartenza“.