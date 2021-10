Vastese-Chieti a reti bianche all'Aragona

Termina sul punteggio di 0-0 la sfida giocata all'Aragona tra Vastese e Chieti nella 7^ giornata di andata del Campionato di Serie D girone F.

Muovono la classifica i biancorossi di mister Fulvio D'Adderio che dopo il successo di domenica scorsa a Notaresco cercavano ulteriore continuità e fiducia per proiettarsi verso lidi maggiormente interessanti della graduatoria. Un risultato che, alla fine, per quanto espresso sul rettangolo verde dalla due squadre è sostanzialmente giusto.

Occasioni non ne sono mancate, da una parte e dall'altra. Peccato per quella non concretizzata, nei minuti finali della contesa, da Alonzi, ma in precedenza era stato bravo Di Rienzo, portiere di casa, a sventare una ghiotta opportunità per i neroverdi di Lucarelli.

Discreta la cornice di pubblico sugli spalti, tutto di sponda locale (come noto trasferta vietata ai sostenitori chietini).

Vastese-Chieti 0-0

Vastese (4-3-3): Di Rienzo; Ceccacci, Altobelli, Di Filippo, Marianelli; Agnello, De Angelis (43’ st Panaioli), Sansone; Alessandro, Alonzi, Attili (19’ st Lenoci). A disp: Di Feo, Scalise, Romanucci, Monza, Ferramosca, Scafetta, Di Bello. All. D’Adderio.

Chieti (3-5-1-1): Fusco; Consorte, Aquilanti, Bassini; Del Greco (14’ st Di Mino), Mariani, Mele, Puglielli (36’ st Sapone), Pietrantonio (44’ st Siragusa); Verna (36’ st Ventola); Akammadu. A disp: Forti, Di Renzo, Dondoni, Cavaliere, Baldeh. All: Lucarelli.

Arbitro: Gasperotti di Rovereto